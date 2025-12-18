Венесуэла вывела в море военные суда на защиту танкеров от США: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: танкеры с нефтепродуктами начали выходить из портов Венесуэлы под защитой военно-морского флота страны, в Госдуме вновь подняли вопрос безопасности школ, чаще всего сибиряки на зимних каникулах ходят в кино. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Новые военные риски

Танкеры с нефтепродуктами начали выходить из портов Венесуэлы под защитой военно-морского флота страны. Это произошло сразу после заявления президента США Дональда Трампа о введении полной блокады санкционированных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть. Об этом пишет РБК со ссылкой на зарубежное издание The New York Times.

Бизнес волнует

Среди наиболее волновавших бизнес в 2025 году тем оказались политика Центрального банка и высокая стоимость заемного финансирования, изменения регулирования в сфере налогов и тарифов, растущая стоимость труда и курс рубля. Об этом пишет газета «Ведомости».

В новый год бизнес смотрит с надеждой – как минимум, он ожидает смягчения денежно-кредитной политики, расширения экспортных рынков, но и сохранения высокой стоимости труда.

Защита школ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разработать унифицированные требования к охране для всех образовательных учреждений. Инициатива связана с необходимостью выработки новых уровней защиты после недавнего инцидента, передает издание Lenta.ru.

«Уже неоднократно поднимался вопрос усиления охраны в учебных заведениях и многое делается. Однако, как показала в том числе трагедия в поселке Горки-2, есть школы, где до сих пор не установлены металлодетекторы. Также есть школы, где они не настроены так, как следует», – сказала Лантратова.

Куда пойдут на каникулах сибиряки

31% сибиряков планируют посетить культурные мероприятия в новогодние каникулы, а еще 57% жителей Сибири готовы присоединиться, если найдут для себя интересные события. Самые популярные формы культурного отдыха этой зимой – кино (64%), концерты (51%) и театр (40%). Доля любителей кино в Сибири чуть выше, чем в среднем по стране – 65%, концерты посетят 46% респондентов. А вот любителей музеев и выставок среди сибиряков оказалось всего 23% – самый низкий результат по стране.

Безопасность в праздники

В Иркутске обсудили меры защиты граждан и объектов в период с 29 декабря по 11 января. В период праздников в городе запланировано более 100 массовых мероприятий, охрану порядка на которых обеспечат около 1000 сотрудников правоохранительных органов. Муниципальные предприятия, включая «Водоканал» и «Иркутскавтодор», переведены на круглосуточный режим работы и обеспечены необходимыми материалами для оперативного устранения возможных аварий.