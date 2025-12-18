Иркутская область увеличила размер пенсии многодетным матерям

Многодетные матери Иркутской области, воспитывающие пятерых и более детей, смогут воспользоваться новыми правилами начисления пенсий начиная с 1 января 2026 года. Теперь учитываются все дети в семье, тогда как раньше принимались во внимание только первые четыре ребенка. Новшества касаются как будущих пенсионеров, так и тех, кто уже получает выплаты.

Отделение Социального фонда России по региону сообщает, что женщины, ухаживающие за каждым следующим ребенком минимум полтора года, получат дополнительное начисление пенсионных баллов. За каждого последующего ребенка начисляется коэффициент равный 8,1.

Подать заявку на перерасчет возможно двумя способами:



- онлайн через портал государственных услуг;

- лично посетив отделение Социального фонда России.



В Иркутской области изменения коснутся порядка восьми тысяч семей, чьи родители вправе рассчитывать на повышение выплат благодаря новым правилам учета количества детей.