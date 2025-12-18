Новости

Требования по локализации такси для Сибири и Калининграда отсрочат до 2028-2030 годов

Государственная Дума приняла во втором чтении поправки, которые продлевают сроки перехода на российские автомобили для таксистов из Сибири, Калининградской области и новых регионов страны. Депутаты считают, что это поможет малому бизнесу адаптироваться к новым требованиям без серьезных потерь. Об этом пишет газета «Известия».

«Эти меры учитывают сложную экономическую ситуацию в регионах РФ и позволяют сгладить финансовую нагрузку на перевозчиков. В каждом из них есть свои социально-экономические условия, логистика и прочее», – рассказал зампредседателя комитета ГД по развитию гражданского общества Олег Леонов.

Для остальных регионов страны закон предусматривает возможность использовать в такси ограниченный процент иномарок, но только для самозанятых водителей. Основная часть автопарка такси должна будет соответствовать требованиям по локализации производства в установленные ранее сроки.

Ранее эксперты предостерегали, что локализация автомобилей может привести к кризису отрасли.


