Лидером на рынке Private LTE в 2025 году признали МТС

ИАА TelecomDaily опубликовало результаты исследования отечественного рынка Private LTE/5G, проведенного на период с 2021 по 2028 годы и включающего тренды и прогнозы развития. Локомотивом роста рынка частных сетей служит промышленность, а лидером по количеству реализованных проектов признана МТС. Часть проектов была реализована на месторождениях Иркутской области.

Российский рынок выделенных сетей pLTE продолжает демонстрировать стремительный рост. Абсолютным лидером по реализации проектов является МТС. С 2018 по 2025 годы компания запустила 69 коммерческих и пилотных сетей, что составляет 43% рынка.

Private LTE/5G - это выделенные мобильные сети стандартов LTE или 5G, предназначенные для решения технологических задач предприятия и работающие под контролем самого заказчика. На базе технологии разворачиваются системы промышленного интернета вещей (IoT) для сбора телеметрии, реализуется диспетчеризация производств в реальном времени, внедряется интеллектуальное видеонаблюдение.

На втором месте – Мегафон, который запустил 56 проектов (35%), а на третьем – Ростелеком с 7 проектами (4%). Еще 30 запусков были реализованы другими участниками отрасли (18%). При этом по общему количеству только коммерческих проектов также лидирует МТС – на долю компании приходится 39 запусков (43%).

В 2025 году МТС пользуется преимуществом, запустив 45% от общей суммы проектов: компания реализовала 19 сетей, 17 из которых являются коммерческими. Мегафоном были запущены 18 проектов в текущем году (43%), еще 5 – другими поставщиками pLTE-решений (12%).

Среди основных отраслей-заказчиков горнодобывающая промышленность (46%), нефтегазовый сектор (16%), транспорт (12%), энергетика (11%) и нефтехимия (8%).