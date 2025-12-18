В Иркутской области в 2025 году завершили благоустройство трех проектов-победителей Всероссийского конкурса

В 2025 году в Иркутской области завершено благоустройство трех концептуальных общественных пространств, проекты которых были признаны победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Новые территории для отдыха жителей появились в городах Алзамае, Байкальске и Свирске.

– Конкурс проводится Минстроем России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года включен в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В Свирске и Алзамае реализация проектов-победителей заняла год, в Байкальске – два года. Каждый из этих городов ранее уже побеждал во всероссийском конкурсе и успешно реализовывал свои проекты, опыт у команд этих городов серьезный. В 2026 году продолжится также реализация проектов-победителей всероссийского конкурса в Тулуне, Саянске, Усть-Илимске, Байкальске, Бодайбо, – сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

Проект «Путеводная нить» в Алзамае охватил благоустройство территории по улицам Ломоносова, Западный переезд и Лесная.

Территория проектирования объединяет в себе две части города, разделенные железнодорожными путями. К ней примыкает городской парк «Серебряный бор», проект благоустройства которого был победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в 2021 году, а также парк «Сошлись не только звёзды», одержавший победу в конкурсе в 2023 году. С севера территорию завершает река Топорок – излюбленное место отдыха жителей. Вдоль территории благоустройства протекает река Апошет. В рамках проекта благоустройства созданы комфортные пешеходные прогулочные маршруты, игровые площадки для детей, места отдыха с лавочками и урнами для родителей, рекреационные зоны с арт-объектами, коммерческая зона и смотровая площадка с качелями-гнездами с видом на реку Топорок.

Проект «Байкальский космос» в городе Байкальске объединяет две стороны идентичности города и микрорайона Гагарина – космос и Байкал.

Микрорайон имеет историческую важность в качестве образца градостроительной и архитектурной мысли иркутской школы и полигона экспериментальных планировочных, архитектурных и конструктивных решений. Перекресток центральных улиц микрорайона с Торговой и Фестивальной площадями и окружающими их общественными и коммерческими объектами – неофициальное лицо города в глазах туристов. Микрорайон связывает город с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и побережьем озера. В проекте благоустройства отражены темы покорения космоса, глубины священного озера, начала истории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Создано общественное пространство с зелеными зонами, велодорожками, площадками для отдыха и развлечений, интерактивными зонами, арт-объектами и торговыми улицами.

Уникальное пространство «Гнездовье Белого Ворона» появилось в Свирске.

На разделенной на несколько тематических подзон общественной территории найдется уголок по интересам для всех возрастных категорий свирчан и гостей города. Площадь «Сыр Ворона» приглашает перекусить и передохнуть в установленных точках общепита, аллея «Клюв Белого Ворона» ведет к центральной площадке «Глаз Белого Ворона» с мини-сценой, качелями и навесами. Рядом расположена детская площадка «Под крылом Белого Ворона» с играми и шезлонгами, а также арт-зона «Гнездо Белого Ворона». Пространства соединяют современные пешеходные тропы «Свет Белого Ворона» и «След Белого Ворона». Можно прогуляться по экомостикам и покормить птиц при помощи кормушек, которые украшают парк.