Индекс Мосбиржи просел на слухах о санкциях, нефть подорожала до $60

Российский фондовый рынок продемонстрировал падение индекса Мосбиржи после публикации информации агентством Bloomberg о подготовке новых американских санкций в отношении России. Параллельно наблюдался значительный рост стоимости нефти.

Так, индекс Мосбиржи достиг минимума, потеряв около 0,52%, до уровня 2759,72 пункта. Перед появлением новости индикатор демонстрировал небольшой прирост. Цены на нефть марки Brent взлетели примерно на 2,39%, достигнув отметки $60,33 за баррель.

Сообщается, что администрация США рассматривает возможность введения новых санкций в энергетическом секторе России, направленных на усиление давления на страну в случае отказа Владимира Путина принять мирное предложение Украины. Среди мер рассматриваются ограничения на деятельность судоходных компаний и посредников, участвующих в перевозке российской нефти.


