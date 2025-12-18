Организаторы концертов и цирковые артисты станут частью креативных индустрий России

Организаторы концертов и артисты цирка смогут рассчитывать на государственную поддержку в качестве участников креативных индустрий. Такое решение приняла Минэкономразвития России, включив соответствующие виды деятельности в специальный список отраслей, подлежащих поддержке, сообщает газета "Ведомости".

Заместитель главы ведомства Татьяна Илюшникова отправила письмо своим коллегам из Минкультуры, Минцифры, Минфина и других федеральных органов с предложением включить исполнителей театра, музыки, концертных мероприятий и цирковых артистов в категорию творческих профессий. Проект предусматривает предоставление финансовой помощи представителям культурных сфер, активистам народного творчества и дизайнерам, чьи профессии ранее не входили в официальную классификацию креативных индустрий.



Помимо организаций шоу-бизнеса, документ расширяет понятие «народные художественные промыслы», дополняя список несколькими видами производств, такими как изготовление изделий из дерева, тканей и керамики ручной работы. Теперь творческие мастера и народные художники получат доступ к государственным программам поддержки.

Документ направлен на реализацию закона о развитии креативных индустрий, принятого Государственной Думой в прошлом году. Этот закон устанавливает правовые рамки поддержки творческой деятельности и обозначает стратегию постепенного увеличения вклада креативных индустрий в экономику страны. Согласно официальным расчетам, к 2030 году доля этих отраслей должна достичь 6% валового внутреннего продукта России.

Напомним, 16 декабря в Москве губернатор представил стратегию креативной экономики Иркутской области.

Программа включает пять приоритетных направлений: культурное наследие и архитектура; дизайн и арт-индустрия; патриотическое кино; исполнительские искусства; гастрономия.