Bloomberg: США готовят новые санкции на случай, если Россия отвергнет мирное соглашение

Американская администрация рассматривает возможность введения новых ограничительных мер в отношении энергетического сектора России. По данным источников зарубежного издания Bloomberg, это может произойти, если Москва отклонит условия мирного соглашения с Украиной.

Обсуждаемые варианты включают меры против судов из так называемого теневого флота танкеров, которые перевозят российскую нефть, а также против трейдеров, содействующих сделкам. Министр финансов США Скотт Бессент, как сообщается, обсуждал эти планы с европейскими послами.

Источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу остается за президентом США Дональдом Трампом, а новые санкции могут быть объявлены уже на текущей неделе.


