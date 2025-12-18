Почему цифровые активы не завоевали популярность у инвесторов?

Пока цифровые финансовые активы (ЦФА) не становятся массовым финансовым инструментом среди инвесторов и компаний, хотя обладают большим потенциалом, подчеркнули участники конференции «Ведомости» «Инвестиции 2026». Основные препятствия связаны с налоговой нагрузкой, ограниченностью применения и низким уровнем ликвидности, сообщает газета "Ведомости".



По словам Екатерины Богатыревой, директора по работе с инвесторами компании GloraX, если предприятие предпочитает оставаться закрытым, оно чаще выбирает традиционные инструменты вроде облигаций или выпуск ЦФА. Однако перспективы выпуска ЦФА зависят от временного горизонта вложений: поскольку сегмент находится в стадии становления, его используют преимущественно для небольших сумм и коротких сроков финансирования. Причина кроется в отсутствии полноценного вторичного рынка для торговли этими инструментами.

Чтобы изменить ситуацию, эксперты считают необходимым устранить налоговые барьеры, повысить прозрачность инструментов и создать условия для активного оборота цифровых финансовых активов. Только тогда ЦФА могут занять достойное место в финансовом портфеле частных и корпоративных инвесторов.



Ранее Госдума одобрила законопроект о регулировании долговых цифровых финансовых активов (ЦФА). Поправки создают юридическую базу для долгового сегмента рынка цифровых активов, позволяя выпускать цифровые аналоги классических облигаций. Ранее законодательство позволяло выпускать токены, удостоверяющие денежные требования, но не предусматривало отдельного статуса для обязательств по займам, что препятствовало полноценному развитию данного вида ценных бумаг.

Новый правовой акт чётко прописывает особенности долговых ЦФА: такие активы подтверждают только обязательства по займу и выплате процентов, покупка осуществляется исключительно за денежные средства, а выпуск возможен только после полной предварительной оплаты. Это устраняет прежнюю неопределенность и создаёт благоприятные условия для привлечения инвесторов в цифровой финансовый рынок, считают эксперты.