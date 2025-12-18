Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что вопрос о передаче имущества областного госучреждения «Облкоммунэнерго» отложен на один год. Это решение связано с необходимостью определить дальнейший формат работы структуры в новых экономических условиях.

«Благодаря сплоченной позиции и активному диалогу с федеральным центром нам удалось отстоять интересы региона в ключевом вопросе – сохранении контроля над «Облкоммунэнерго». Решение по передаче имущества «Облкоммунэнерго» отложено на один год», – сказал Игорь Кобзев на сессии Законодательного Собрания.

Ранее, согласно постановлению Правительства РФ, имущество должно было быть безвозмездно передано системообразующей территориальной сетевой организации. В Иркутской области такой организацией на 2025-2029 годы определено частное АО «Иркутская электросетевая компания», в то время как в других регионах аналогичные структуры являются государственными.

Официальное распоряжение Правительства России по данному вопросу ожидается в ближайшее время.