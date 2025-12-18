Новости

Телефонный номадизм: почему россияне массово меняют мобильные сети?

Российские пользователи активно меняют мобильных операторов. Замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко сообщил, что в октябре 2025 года зафиксировано максимальное количество переносов телефонных номеров от одного оператора к другому (услуга MNP). Всего за месяц услугами переноса воспользовалось 617 тысяч россиян, передаёт газета "Ведомости".

Ранее, с начала осени, изменился порядок процедуры перевода номера: операторы лишились права отказать клиенту из-за формального несоответствия паспортных данных и личной карточки клиента. Благодаря этому нововведению число отказов сократилось сразу на треть.

Сегодня услуга MNP действует исключительно в пределах одного региона. Но с сентября следующего года абонент сможет перенести свой мобильный номер даже в другой субъект федерации. Уже разработана соответствующая поправка, прошедшая обсуждение на федеральном уровне. Готовится внесение окончательной версии документа в правительство.

Рост числа переключающихся пользователей связывают с ухудшением качества мобильной связи, вызванным нарушениями работы сетей из-за нападений беспилотников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
