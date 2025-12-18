Новости

Энергоэффективность
Дом в «диком поле». Почему пригороды Иркутска заполонила некачественная застройка?
«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
Все материалы сюжета

Примсоцбанк обновил условия по потребительскому кредиту с дифференцированными платежами

Примсоцбанк сообщает об обновлении условий потребительского кредита «Рациональный». С 08.12.2025 года действует новая схема, позволяющая снизить процентную ставку при оформлении договора страхования жизни и здоровья.

Ключевые условия:

  • ПСК от 28,800% до 31,900%;
  • Срок кредита 60 месяцев   
  • При подключении программы страхования процентная ставка по кредиту будет составлять 21,9% годовых.

Кредит предусматривает дифференцированные платежи – это значит, что ежемесячный платеж будет постепенно уменьшаться в течение срока кредитования.

Как это работает?

При дифференцированном графике платежей:

  • основная сумма долга делится на равные части по количеству месяцев кредита;
  • проценты начисляются на остаток задолженности, поэтому платёж снижается с каждым месяцем.

Ознакомиться со всеми условиями кредита «Рациональный» и подать заявку можно на официальном сайте Примсоцбанка, в любом отделении Банка или по телефону Единой справочной службы: 8 800 350 42 02, звонок бесплатный.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) по ссылке.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 2733. Реклама. 18+

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxxTQfuB

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес