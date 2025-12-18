Примсоцбанк обновил условия по потребительскому кредиту с дифференцированными платежами

Примсоцбанк сообщает об обновлении условий потребительского кредита «Рациональный». С 08.12.2025 года действует новая схема, позволяющая снизить процентную ставку при оформлении договора страхования жизни и здоровья.

Ключевые условия:

ПСК от 28,800% до 31,900%;

Срок кредита 60 месяцев

При подключении программы страхования процентная ставка по кредиту будет составлять 21,9% годовых.

Кредит предусматривает дифференцированные платежи – это значит, что ежемесячный платеж будет постепенно уменьшаться в течение срока кредитования.

Как это работает?

При дифференцированном графике платежей:

основная сумма долга делится на равные части по количеству месяцев кредита;

проценты начисляются на остаток задолженности, поэтому платёж снижается с каждым месяцем.

Ознакомиться со всеми условиями кредита «Рациональный» и подать заявку можно на официальном сайте Примсоцбанка, в любом отделении Банка или по телефону Единой справочной службы: 8 800 350 42 02, звонок бесплатный.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) по ссылке.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 2733. Реклама. 18+