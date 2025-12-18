ТаАЗу исполнилось четыре года

17 декабря – особая дата в истории Тайшетского алюминиевого завода. Ровно четыре года назад была произведена первая плавка тайшетского алюминия, ознаменовавшая рождение одного из самых современных и технологичных предприятий не только в России, но и в мире.

Фото предоставлен пресс-службой РУСАЛа

Из истории предприятия

Тайшетский алюминиевый завод имени П.А. Столыпина, входящий в состав РУСАЛа, мирового лидера алюминиевой отрасли, отмечает четвертую годовщину с момента пуска. 17 декабря 2021 года предприятие, по решению основателя компании Олега Дерипаска, дало жизнь первому металлу, открыв новую страницу в истории российской металлургии.

За четыре года завод, оснащенный самым современным в России оборудованием, прошел путь от пусковых операций до выхода на проектную мощность. В сентябре 2024 года были запущены все 352 электролизера с силой тока 400 кА. И сегодня предприятие работает на полную мощность, выпуская алюминий с низким углеродным следом.

Фото предоставлен пресс-службой РУСАЛа

Технологический флагман и экологический стандарт

Основу производства составляют электролизеры РА-400Т – собственная разработка инженеров РУСАЛа. Их ключевые преимущества – работа на предварительно обожженных анодах, полная герметичность и автоматическая подача сырья, что сводит к минимуму воздействие на окружающую среду. Завод использует «зеленую» энергию сибирских ГЭС и замкнутый цикл водооборота, а производительность его газоочистного оборудования достигает двух миллионов кубометров в час.

«Мы не просто построили завод – мы создали один из самых технологичных и экологичных производственных комплексов в мировой алюминиевой отрасли, – отметил генеральный директор Тайшетского алюминиевого завода Роман Быков. – В сентябре 2024 года мы вышли на полную мощность, а сегодня наша задача – повышать эффективность и расширять линейку продукции».

В литейном производстве уже работают четыре высокотехнологичных агрегата, выпускающих широкий спектр продукции: от малогабаритной чушки до плоских слитков высочайшего качества для последующего проката.

Фото предоставлен пресс-службой РУСАЛа

Кадры и социальная ответственность как основа успеха

За четыре года численность персонала завода выросла с 36 человек на этапе подготовки к пуску до более 1200 сотрудников сегодня. Около 80 % из них – жители Тайшета и Тайшетского района. Предприятие делает ставку на подготовку кадров, сотрудничая с Тайшетским промышленно-технологическим техникумом, участвуя в программе «Профессионалитет», и Иркутским национальным исследовательским техническим университетом, инициировав и вложив свои инвестиции в открытие Центра практичной подготовки ИРНИТУ-РУСАЛ в городе Тайшете.

Социальные инвестиции РУСАЛа стали драйвером развития всего Тайшетского района. При поддержке компании построены жилые микрорайоны для сотрудников, Центр помощи и спасения и Центр спортивных единоборств, реконструирован городской парк и бассейн, ремонтируются дороги и благоустраивается городская инфраструктура. Ежегодные праздники, такие как День металлурга, «РУСАЛ Фестиваль наука», новогодние инсталляции и праздники от РУСАЛа, Фестиваль «На лыжи» стали яркими событиями для всех горожан.

Фото предоставлен пресс-службой РУСАЛа

Достижения и признание

Труд коллектива завода отмечен государственными и отраслевыми наградами. Предприятие является победителем конкурса Минпромторга России в номинации «Развитие персонала» и корпоративного конкурса РУСАЛа «Лидеры безопасности». Звания «Почетный металлург» удостоены сотрудники завода.

Отмечая четвертую годовщину, Тайшетский алюминиевый завод с уверенностью смотрит в будущее, оставаясь важным звеном в корпоративной структуре РУСАЛа, поставщиком высококачественного «зеленого» алюминия для российского и мирового рынков и центром социально-экономического притяжения для Восточной Сибири.

Фото предоставлен пресс-службой РУСАЛа

Главная ценность – в людях

И все же, главная ценность Тайшетского алюминиевого завода – это его сотрудники. Ежедневный труд металлургов, преданность делу и ответственность – вот основа всех успехов. Желаем всему коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне и новых профессиональных высот. Пусть тайшетский завод и дальше остается местом силы, инноваций и стабильности, оставаясь одним из градообразующих предприятий, и придавая мощнейший импульс для развития всего Тайшетского округа.