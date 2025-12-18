Средний счет по ПДС у жителей СФО составляет 59,5 тыс. рублей

НПФ ВТБ проанализировал агрегированную информацию по более 200 тыс. участников ПДС в Сибири, которые заключили с Фондом договор долгосрочных сбережений. Выяснилось, что женщины в среднем делают накоплений больше, чем мужчины.

Больше всего накоплений в Сибирском федеральном округе формируется у участников программы от 56 до 65 лет и старше. Средний счет у них превышает 75,9 тыс. рублей у женщин и 79,7 тыс. рублей у мужчин. Среди активных клиентов также находится категория от 46 до 56 лет – средний чек у женщин и мужчин составляет 45 тыс. рублей и 29,5 тыс. рублей соответственно.

В этом году в статистику впервые попали клиенты младше 18 лет. В среднем на их счетах ПДС по 14,8 тыс. рублей у девочек и 15,8 тыс. рублей у мальчиков. Совокупно вложения на самую юную группу участников ПДС в Сибири превышают в НПФ ВТБ 900 млн рублей.

Отметим, что Сибирский федеральный округ в этом году поднялся на второе место по числу участников программы долгосрочных сбережений – 18,3% клиентов НПФ ВТБ проживают в этом регионе. ПДС по-прежнему наиболее популярна у жителей Центрального федерального округа (32% участников ПДС). Приволжский ФО сместился на третье место (16%). Наименее активно к программе подключаются жители Уральского (6,6%), Дальневосточного (5,5%) и Северо-Кавказского (1,9%) федеральных округов. В целом наблюдается планомерный рост присоединившихся к программе по всем регионам.

Общий объем доверенных НПФ ВТБ средств по программе долгосрочных сбережений (ПДС) превысил 100 млрд рублей на начало декабря 2025 года. Средний счет у женщин составляет 69 тыс. рублей, у мужчин – 64 тыс. рублей.

За 10 месяцев 2025 года общее количество клиентов фонда превысило 11,2 млн человек. Объем активов достиг почти 1,3 трлн рублей, из которых 1 трлн составляют пенсионные накопления клиентов по договорам ОПС – их прирост составил 9,5% с начала года. Объем пенсионных резервов (средства клиентов по НПО и ПДС) достиг 227 млрд рублей – прирост 54%. Общий объем пенсионных выплат клиентам за 3 квартала составил более 30 млрд рублей.