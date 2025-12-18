Новости

Энергоэффективность
Дом в «диком поле». Почему пригороды Иркутска заполонила некачественная застройка?
«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
Все материалы сюжета

Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом работников в Нижнеудинском районе

Читайте также:

В Ангарске снят режим ЧС
10 декабря 2025
Жителям Ангарска сделают перерасчет платы за отопление после аварии на ТЭЦ-9
10 декабря 2025

Нижнеудинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, перевозившего работников местного предприятия. По предварительной информации, вечером 17 декабря микроавтобус совершил наезд на стоявший на полосе движения автобетоносмеситель.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель микроавтобуса и десять пассажиров. Девять пострадавших были доставлены для получения медицинской помощи в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура оценит соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения, пассажирских перевозок и охраны труда. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для их устранения.

Также надзорное ведомство проконтролирует ход доследственной проверки, организованной по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку законности решений, принимаемых следователями по данному делу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес