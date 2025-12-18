Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом работников в Нижнеудинском районе

Нижнеудинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, перевозившего работников местного предприятия. По предварительной информации, вечером 17 декабря микроавтобус совершил наезд на стоявший на полосе движения автобетоносмеситель.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель микроавтобуса и десять пассажиров. Девять пострадавших были доставлены для получения медицинской помощи в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура оценит соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения, пассажирских перевозок и охраны труда. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для их устранения.

Также надзорное ведомство проконтролирует ход доследственной проверки, организованной по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку законности решений, принимаемых следователями по данному делу.