Кредитная карта МИР «120 дней» Дальневосточного банка: входит в ТОП-10 лучших карт с кэшбеком декабря 2025 года

Кредитная карта МИР «120 дней» Дальневосточного банка вошла в топ-10 кредитных карт с кешбэком в декабре 2025 года, сообщает сервис Выберу.ру.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как размер кешбэка, длительность льготного периода, ставка кредитования, максимальная сумма кредитного лимита, сумма обязательного платежа в льготный период и другие.

МИР «120 дней» – удобный финансовый инструмент в формате «запасного кошелька». За оплату покупок картой начисляется кешбэк 5% в привилегированной категории на выбор и 1% – во всех остальных.

Оформить заявку на выпуск карты можно на сайте и в офисах Дальневосточного банка.

Телефон Горячей линии для частных лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).