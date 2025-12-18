Дальневосточная ипотека доступна многодетным семьям и учителям

«Дальневосточная и арктическая ипотека» Дальневосточного банка стала доступной для более широкого круга заемщиков.

Теперь жилье по программе могут приобрести:

- многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, без ограничений по возрасту родителей;

- работники государственных или муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории действия программы, не зависимо от их должности, возраста и семейного положения;

Кроме того, воспользоваться программой теперь можно для покупки квартиры на вторичном рынке жилья в городах с низким объемом строительства многоквартирных домов.

«Мы рады предложить клиентам обновленную программу дальневосточной и арктической ипотеки, которая существенно повышает доступность жилья для многих. Уверена, что программа станет оптимальным способом решить жилищный вопрос для дальневосточников и тех, кто задумывается о переезде», - отметила начальник Управления розничного кредитования АО «Дальневосточный банк» Ирина Олесик.

Ознакомиться с полными условиями дальневосточной и арктической ипотеки и подать заявку можно в офисах Дальневосточного банка. Горячая линия для частных лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).