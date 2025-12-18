Дальневосточный банк вошел в топ медиарейтинга банков России

Дальневосточный банк вошел в топ-20 медиарейтинга российских банков в ноябре 2025 года, представленного системой мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс.

Медиарейтинг отражает общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации. В него вошли основные игроки банковского сектора России. Рейтинг построен на основе данных системы мониторинга СМИ «СКАН», которая включает более 82 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

«Высокие позиции в медиарейтинге подчеркивают приверженность Дальневосточного банка принципам информационной открытости. Мы стараемся максимально полно информировать широкую аудиторию о наших продуктах, услугах и ключевых событиях. Доступность необходимой информации помогает как действующим, так и потенциальным клиентам принимать эффективные финансовые решения», – отметили в пресс-службе АО «Дальневосточный банк».