Доходность вкладов растет: обновлены ставки по вкладам в шести крупнейших банках России

Накануне заключительного в 2025 году заседания Банка России, на котором планируется обсудить ключевую ставку, многие российские банки решили пересмотреть проценты по вкладам. За первую половину декабря 2025 года шестью банками из первой двадцатки были повышены ставки по депозитам, причем рост оказался достаточно значительным — вплоть до 9,7 процентных пунктов. Одновременно два банка предпочли снизить ставки, а остальные сохранили статус-кво.

- Средняя ставка по трехмесячным вкладам возросла до 15,54% годовых, прибавив с начала месяца 0,24 п.п.;

- Доходность полугодовалых вкладов установилась на уровне 14,73% (+0,07 п.п.);

- Ставки по годовым вкладам составляют теперь 13,50% годовых (+0,17 п.п.);

- Для полуторагодовалых вкладов предлагается доходность в размере 11,72% годовых (+0,48 п.п.);

- Двухлетние депозиты обещают инвесторам 11,39% годовых (+0,48 п.п.);

- Максимальная доходность наблюдается по трехлетним вкладам, достигнув показателя 10,89% годовых (+0,70 п.п.).

Самая высокая доходность доступна при вложениях на длительный срок — до 18,5% годовых. Самая низкая ставка пока держится на уровне 7,27%.

Напомним,Индекс вкладов Финуслуг основан на анализе среднерыночных показателей вкладов, доступных физическим лицам в 20 крупнейших российских банках. Рассматриваются стандартные условия депозитов, исключающие специальные акции и ограничения по категории клиентов.

На ближайшем заседании Центробанка, которое состоится 19 декабря, большинство опрошенных "Ведомостями" экспертов (17 из 23) ожидают снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов — до 16%. Часть респондентов склоняется к более значительному снижению — на полный процентный пункт, до 15,5%, либо сохраняет мнение о целесообразности сохранения текущего уровня в 16,5%. Только три эксперта выступили за неизменность действующей ставки.