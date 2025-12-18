АО «Комбинат питания» в Иркутске увеличил производство собственной выпечки для школьных столовых

В Иркутске расширяется ассортимент школьного питания благодаря новым производственным мощностям АО «Комбинат питания». Предприятие установило ротационную печь для ежедневного выпуска собственной выпечки, которую уже получают столовые и буфеты в ряде городских школ.

«Мы установили оборудование, чтобы обеспечивать буфеты в школах, где нет возможности готовить на месте. Дети оценили продукцию, взрослым тоже нравится. Объемы растут», – рассказала руководитель службы общественного питания Любовь Петрова.

В текущем режиме комбинат выпускает от 500 до 800 единиц продукции в смену, включая пирожки с различными начинками, булочки и пиццу. Готовка начинается с пяти часов утра, чтобы обеспечить поставки свежих изделий к началу учебного дня. В школах отмечают высокий спрос на новую выпечку.

Для дальнейшего расширения ассортимента предприятие планирует взять в штат дополнительного пекаря и запустить линию изделий из слоеного теста после поставки тестораскаточной машины. Ожидается, что новые позиции поступят в школьные буфеты уже в феврале следующего года.