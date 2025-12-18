Иркутская область получила дополнительно 224,2 млн рублей на борьбу с лесными пожарами

Правительство Российской Федерации выделило Иркутской области дополнительные средства в размере 224,2 млн рублей на компенсацию затрат, связанных с тушением лесных пожаров и авиамониторингом. Финансирование из федерального резервного фонда уже доведено до подведомственного учреждения – Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов.

Ранее в 2025 году регион уже получил 150 млн рублей на аналогичные цели. Таким образом, общий объем дополнительной федеральной поддержки на компенсацию расходов по лесным пожарам в текущем году составил 374,2 млн рублей.

По данным региональных властей, всего в Иркутской области в 2025 году было зарегистрировано 629 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 33,7 тыс. гектаров. По сравнению с предыдущим годом количество возгораний сократилось почти в 1,3 раза.