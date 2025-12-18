Новости

Российский рубль приостановил укрепление на фоне ожидания решения ЕС по замороженным активам

Сегодня российский рубль приостановил укрепление. Биржевой курс юаня немного вырос, хотя колеблется по-прежнему вокруг 11,25 руб. На внебиржевом рынке доллар США превысил отметку в 80 руб., а евро подскочил выше 94 руб.

На рубль сегодня в первую очередь влияла геополитика. В конце недели на саммите глав стран Евросоюза будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear активов Банка России и российских частных инвесторов.

Чиновники ЕС, прежде всего, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, требуют на основе этих активов выдать «репарационный кредит» Украине в то время, как главы уже семи европейских государств называют такое возможное действие попросту кражей и призывают еврочиновников одуматься и такого решения, которое впоследствии будет оспоримо Россией во многих международных судах, не принимать.

«Хотя в Еврокомиссии заверяют (главным образом, Киев), что смогут (в виде исключения) продавить решение о конфискации российских активов большинством голосов вместо принятого до сих пор в ЕС единогласного решения лидеров стран. Однако в Бельгии, где зарегистрирован Euroclear, уверяют, что по мере приближения саммита ЕС план Еврокомиссии по фактической конфискации российских активов теряет поддержку среди глав государств Евросоюза, и его шансы быть одобренным даже большинством голосов лидеров ЕС на этой неделе невелики», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Как продолжает эксперт, в ЕС считают, что правовые риски блокировки активов ЦБ РФ на своей территории после того, как российский регулятор инициировал судебный процесс против Euroclear в Арбитражном суде Москвы, значительно возросли и могут иметь негативные последствия в долгосрочном периоде.

«Как бы то ни было, укрепление рубля сегодня сменилось достаточно чувствительным падением, особенно по отношению к евро. Возможно, что беспокойства валютному рынку добавили сегодняшние данные по инфляционным ожиданиям россиян, увеличившимся в декабре с 13,3 до 13,7% до уровня февраля текущего года», – заключает Наталья Мильчакова.


