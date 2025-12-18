Профориентационные встречи для участников «Академии ИНК» прошли в Иркутске и Усть-Куте

Иркутская нефтяная компания (ИНК) организовала серию очных встреч для школьников – участников образовательной программы «Академия ИНК».

Мероприятия прошли в Иркутске и Усть-Куте с целью популяризации инженерных и естественно-научных специальностей среди молодежи региона.

В Иркутске в интерактивном формате для учеников подготовили химическую игру. Школьники отгадывали вопросы, решали логические задачи, проводили химические опыты под руководством научных сотрудников Иркутского государственного университета (ИГУ), которые также являются сотрудниками ИНК. Данный формат наглядно продемонстрировал применение школьных знаний по химии и физике в реальных производственных процессах нефтегазовой отрасли.

В Усть-Куте для школьников была организована интеллектуальная игра с участием специалистов Иркутского завода полимеров. Сотрудники предприятия рассказали об этапах строительства и будущей работе завода, современных технологиях переработки углеводородного сырья, а также о возможностях карьерного роста для молодых специалистов в компании. Встреча завершилась тематической викториной, посвященной нефтегазовой отрасли.

Проведенные мероприятия являются частью системной работы ИНК по ранней профориентации и формированию кадрового резерва. Программа «Академия ИНК» предоставляет школьникам не только углубленную подготовку по ключевым предметам, но и возможность знакомства с корпоративной культурой, с действующими сотрудниками и понимание перспектив профессионального развития в компании.

В текущем сезоне программы, который продлится до мая 2026 года, для школьников организована онлайн-подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по физике и химии, что даёт возможность присоединиться к программе учащимся из отдалённых территорий и способствует формированию кадрового потенциала региона. Продолжаются очные занятия по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, математике, информатике, физике и химии.