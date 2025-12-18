Новости

Братский АНКБ: ЦБ РФ разрешил россиянам свободно переводить валюту за границу с 8 декабря 2025 г.

Банк России  отменил лимиты  на переводы инвалюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран, обращает внимание Братский АНКБ.

В период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно ЦБ РФ сохраняет такие ограничения:

  • работающие в РФ физические лица – нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж суммы в размере заработной платы;
  • не работающие в России физические лица – нерезиденты из недружественных стран и юридические  лица из таких стран не вправе переводить деньги за пределы РФ. Ограничение не касается иностранных компаний под контролем российских юридических лиц и физических лиц.

«Запреты не действуют на переводы денег иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом. Банки из недружественных стран могут переводить средства в рублях через корреспондентские счета в российских банках, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках», – поясняют в Братском АНКБ.

