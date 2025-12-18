Россияне заключили со СберНПФ 6,5 млн договоров ПДС

С начала запуска программы долгосрочных сбережений россияне заключили со СберНПФ более 6,5 млн договоров ПДС. По прогнозам фонда, всего в СберНПФ по итогам двухлетней работы программы поступит 440 млрд рублей.

В этом году россияне оформили 4,6 млн договоров ПДС — в два раза больше, чем в прошлом. Объем поступлений вырос на 91,8% — с 114,8 млрд рублей в 2024-м до 220,2 млрд в 2025-м.

По данным СберНПФ, в 2025 году договоры ПДС чаще заключали женщины (70%). Наибольшей популярностью программа пользовалась у москвичей: они открыли 283 тыс. ПДС-счетов. В топ-5 регионов по числу заключённых договоров также вошли Краснодарский край (198 тыс.), Московская область (197 тыс.), Татарстан (150 тыс.) и Нижегородская область (140 тыс.). Средний первоначальный взнос составил 15 902 рублей, средняя сумма пополнения — 6 686 рублей.

Первую господдержку на счета ПДС в этом году получили 1,8 млн клиентов фонда на общую сумму 32 млрд рублей. Средняя сумма господдержки на одного участника составила порядка 18 тыс. рублей, а максимально возможные 36 тыс. получили 670 тыс. клиентов фонда.

В 2025 году 512 тыс. клиентов фонда перевели средства из обязательного пенсионного страхования в программу долгосрочных сбережений. Это на 53% больше, чем в 2024 году. В пятерку самых активных регионов по «активации» средств накопительной пенсии вошли Москва (42 тыс.), Московская область (25 тыс.), Краснодарский край (20 тыс.), Свердловская (15 тыс.) и Нижегородская (15 тыс.) области.

Большей популярностью перевод средств из ОПС в ПДС пользуется у женщин: на их долю пришлось 64%. Всего в этом году с помощью сервисов СберНПФ 327 тыс. россиянок разморозили средства накопительной пенсии на общую сумму 43 млрд рублей. Активнее других были жительницы Москвы, Московской области и Краснодарского края.