Новости

Энергоэффективность
Дом в «диком поле». Почему пригороды Иркутска заполонила некачественная застройка?
«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
Все материалы сюжета

Инго Банк вошел в топ-3 рейтинга карт с кешбэком в супермаркетах

ИнгоКарта заняла третье место в рейтинге дебетовых карт c лучшим кешбэком на супермаркеты по итогам ноября 2025 года по версии независимого финансового маркетплейса Выберу.ру.

При составлении рейтинга учитывались основные параметры: размер кешбэка в этой категории, начисление процентов на остаток средств на карте, правила обмена бонусов на рубли, стоимость выпуска и обслуживания карты, смс-информирование. Дополнительно учитывались надёжность и значимость банка на финансовом рынке.

Читайте также:

В России зафиксировано перепроизводство яиц
18 декабря 2025
Траты на празднование Нового года сократятся вдвое
18 декабря 2025

«Супермаркеты по-прежнему остаются одной из самых востребованных категорий для начисления банковских бонусов. В условиях инфляции клиенты стремятся оптимизировать ежемесячные расходы, и кешбэк в наиболее высокочастотных категориях трат является для этого хорошим подспорьем. С его помощью клиенты могут возвращать до 6 тысяч рублей в месяц, оплачивая повседневные покупки в магазинах и делая свои расходы более выгодными», - отметила директор департамента розничных продуктов Инго Банка Полина Берсенева.

Ранее сообщалось, что традиционно наибольшей популярностью у держателей дебетовых карт пользуются категории «на всё» (99%) и «супермаркеты» (88%).

Программа лояльности Инго Бонус предоставляет клиентам возможность самостоятельно выбирать категории с повышенным кешбэком. С подпиской клиенты Инго Банка могут выбрать 4 категории кешбэка каждый месяц (без подписки — до 3). Наиболее популярная категория покупок «Супермаркеты» доступна для выбора на постоянной основе.

Реклама. АО Банк Инго. Инго Банк erid:2VfnxwibSf3

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес