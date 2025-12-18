Инго Банк вошел в топ-3 рейтинга карт с кешбэком в супермаркетах

ИнгоКарта заняла третье место в рейтинге дебетовых карт c лучшим кешбэком на супермаркеты по итогам ноября 2025 года по версии независимого финансового маркетплейса Выберу.ру.

При составлении рейтинга учитывались основные параметры: размер кешбэка в этой категории, начисление процентов на остаток средств на карте, правила обмена бонусов на рубли, стоимость выпуска и обслуживания карты, смс-информирование. Дополнительно учитывались надёжность и значимость банка на финансовом рынке.

«Супермаркеты по-прежнему остаются одной из самых востребованных категорий для начисления банковских бонусов. В условиях инфляции клиенты стремятся оптимизировать ежемесячные расходы, и кешбэк в наиболее высокочастотных категориях трат является для этого хорошим подспорьем. С его помощью клиенты могут возвращать до 6 тысяч рублей в месяц, оплачивая повседневные покупки в магазинах и делая свои расходы более выгодными», - отметила директор департамента розничных продуктов Инго Банка Полина Берсенева.

Ранее сообщалось, что традиционно наибольшей популярностью у держателей дебетовых карт пользуются категории «на всё» (99%) и «супермаркеты» (88%).

Программа лояльности Инго Бонус предоставляет клиентам возможность самостоятельно выбирать категории с повышенным кешбэком. С подпиской клиенты Инго Банка могут выбрать 4 категории кешбэка каждый месяц (без подписки — до 3). Наиболее популярная категория покупок «Супермаркеты» доступна для выбора на постоянной основе.