Инго Банк наградил победителей конкурса «Деньги — не игрушка»

Инго Банк выступил партнёром церемонии награждения призеров и лауреатов ежегодного конкурса «Деньги — не игрушка» в Краснодаре. Конкурс проводится при поддержке министерства экономики Краснодарского края.

Мероприятие направлено на создание условий для повышения финансовой грамотности, общедоступности и адаптивности финансового просвещения для детей и молодежи Краснодарского края. В 2025 году мероприятие собрало рекордное количество участников — 860 детей региона.

Участники представляли работы в нескольких номинациях, среди которых «Использование банковских карт», «Личное финансовое планирование», «Страхование», «Кибербезопасность».

«Поддержка конкурса стала логичным продолжением работы по развитию финансовой грамотности. Повышая уровень знаний, мы помогаем детям управлять личными средствами и усиливаем доверие к банковской сфере, формируем осознанное отношение к финансам и навыки планирования с раннего возраста», - отметила руководитель Краснодарского филиала Инго Банка Светлана Попова.

Инго Банк активно развивает направление финансовой грамотности, предлагая клиентам инструменты для управления средствами. В 2025 году банк запустил детскую дебетовую ИнгоКарту. С её помощью родители могут контролировать расходы детей, а ребёнок получает современный платёжный инструмент, который привязывается к счёту одного из родителей.