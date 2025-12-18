Альфа-Банк и ВЭБ направили первые 5 млрд рублей на строительство волоконно-оптической линии связи TEA NEXT

Открыто финансирование проекта по строительству и обслуживанию новой трансевразийской волоконно-оптической линии связи TEA NEXT, который реализует компания «Атлас». Альфа-Банк и ВЭБ.РФ предоставили первый транш синдицированного кредита на сумму более 5 млрд рублей.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Фабрика проектного финансирования». Новая линия связи пройдет по территории 27 регионов, а её протяжённость составит около 11,7 тысяч км. На маршруте будут сформированы ответвления к пунктам обмена трафиком, расположенным в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Волоконно-оптическая линия позволит передавать большие объёмы информации на огромные расстояния с высокой скоростью практически без потерь качества связи. Общая сумма проекта — 28,1 млрд рублей. Из них 24,4 млрд рублей будет выделено в рамках синдицированного кредита. Большую часть финансирования (17,9 млрд рублей) предоставит Альфа-Банк. Договор синдицированного кредитования Альфа-Банк, ВЭБ.РФ и ООО «Атлас» подписали в ходе Петербургского международного экономического форума-2025.

«Волоконно-оптическая линия связи TEA Next пройдет через всю Россию и позволит обеспечить технологический суверенитет, устойчивость систем связи и сетей передачи данных всей страны. Для Альфа-Банка значимость проекта обусловлена не только его масштабом, но и тем, что банк выступил его акционером, а также впервые совместно с клиентом инициировал получение государственной поддержки в рамках «Фабрики проектного финансирования». Открытие финансирование в рамках договора синдицированного кредита означает начало непосредственного получения государственной поддержки, которая будет способствовать ускорению строительства и хеджировать риски удорожания проекта», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.

Линия связи TEA NEXT — первый проект в отрасли телекоммуникаций в рамках «Фабрики проектного финансирования». Среди его задач — развитие инфраструктурных возможностей для цифровизации регионов России, формирование условий для развития рынка данных, их хранения, обработки и обмена, а также достижение «цифровой зрелости» экономики и социальной сферы. Проект создаст условия для развития национальных распределительных ЦОД и снизит барьеры для устойчивого доступа к информации единых цифровых платформ, в том числе государственных.

«Атлас» — оператор TEA NEXT, созданный в 2020 году компанией «Ростелеком» в виде специальной проектной компании для реализации проекта. «Атлас» предоставляет в пользование выделенные оптические волокна и стойко-места на модульных усилительных пунктах магистрали российским и зарубежным операторам связи, а также корпоративным и ведомственным заказчикам.