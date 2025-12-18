Альфа-Банк наградил бухгалтеров премией «Цифровой лидер» за активное использование digital-сервисов

Альфа-Банк в третий раз вручил отраслевую премию «Цифровой лидер» бухгалтерам и финансовым специалистам – самым активным пользователям цифрового банка «Альфа-Бизнес».

Премия, учрежденная банком в 2024 году, призвана отметить вклад бухгалтерского сообщества в цифровизацию финансовых операций и повысить уровень использования digital-продуктов. Победителей определяли по ежедневной активности в цифровых каналах: частоте и разнообразию операций, включая платежи, подписание документов и оформление услуг через веб- и мобильный банк.

В этом году лауреатами стали представители из разных регионов России: Людмила Епишкина и Маргарита Горячева из Москвы, и Динар Ямалов из Казани. Награждение прошло на IХ Всероссийской бухгалтерской конференции БухСовет-2026.

Бухгалтеры являются ключевыми пользователями банковских решений для бизнеса и напрямую влияют на выбор финансового партнера компанией. Именно их повседневная работа с огромными массивами данных формирует высокие стандарты удобства и эффективности digital-инструментов. Альфа-Банк уделяет особое внимание обратной связи от этого сообщества, чтобы непрерывно улучшать сервис.

«Завершив переход всех клиентов на единую платформу, мы начали следующий этап — персонализацию сценариев работы. И первыми здесь, безусловно, идут бухгалтеры — самые активные и самые требовательные пользователи интернет-банка, чья ежедневная работа формирует стандарты удобства», — отметил Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка.

В ближайших планах — развитие персонализированного режима для бухгалтеров в «Альфа-Бизнес», призванного снизить когнитивную нагрузку и повысить скорость решения задач за счет адаптации интерфейса под конкретные ролевые обязанности.

Параллельно банк внедряет новые функции, учитывающие потребности финансовых работников. Так, технология на базе ИИ для анализа уникальных текстов банковских гарантий сократила сроки их выдачи с нескольких часов до минут, что критически важно для своевременного участия в тендерах. Появился специальный раздел по работе с ограничениями в соответствии с 115-ФЗ, где клиенты могут оперативно узнать причины блокировок и подать заявку на их снятие. Кроме того, была реализована возможность подписания документов и платежей через Госключ и квалифицированную электронную подпись без подтверждения по смс, что повышает надежность и удобство в ситуациях, когда мобильная связь недоступна.