Альфа-Банк открыл первый техноковоркинг в университете ИТМО

Альфа-Банк открыл флагманский техноковоркинг в ведущем IT-вузе в Санкт-Петербурге. Создание пространства в ИТМО стало новым этапом в партнерстве банка и вуза, направленном на создание современной инфраструктуры для будущих специалистов.

Техноковоркинг площадью более 400 кв. метров — это многофункциональный хаб для студентов. Гибкое зонирование позволяет трансформировать пространство под любые задачи: от самостоятельной работы и отдыха до командных проектов, лекций и мастер-классов с экспертами Альфа-Банка.

«Открывая первый флагманский коворкинг в ИТМО, одном из ведущих технологических вузов страны, мы создаем точку притяжения для талантов, значимо расширяя возможности для взаимодействия с ними — от аудитории до современного хаба. Это технологическое пространство, где рождаются и реализуются прорывные идеи, а будущие специалисты получают практический опыт, работая с экспертами индустрии», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Новый коворкинг стал частью системной работы Альфа-Банка и ИТМО, которая уже включает магистратуру «AI Product» и программы дополнительного образования по искусственному интеллекту для преподавателей.