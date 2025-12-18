Технологичные решения от Альфа-Банка были отмечены на премии Finance Innovation Awards Russia 2025

11 декабря состоялась церемония награждения в рамках Национальной премии Finance Innovation Awards Russia. Проекты Альфа-Банка получили высшие награды сразу в пяти номинациях.

Бизнес-карта от Альфа-Банка победила в номинации «Инновация в области карточных банковских продуктов», цифровой онбординг — в номинациях «Инновация в области РКО» и «Инновация в области онлайн банкинга», программа лояльности «Альфа-Выгодно для бизнеса» одержала победу в номинации «Инновация в области маркетинга и лояльности», а Личный кабинет госзакупок от Альфа-Банка — в номинации «Инновация в области клиентского опыта и сервиса».

Национальная премия инновационных продуктов и решений для финансового и страхового секторов Finance Innovation Awards Russia учреждена в 2023 году международным технологическим сообществом Spectrum350 при поддержке системообразующих банков России. Соревнование направлено на выявление и поощрение технологических компаний, разрабатывающих инновационные технологические решения для финансового и страхового секторов, а также банков, активно внедряющих такие продукты.