Альфа-Банк разработал онлайн-курс по ИИ для госслужащих

Альфа-Банк в партнёрстве с собственной образовательной платформой «Альфа-Курс» разработал программу обучения — «Искусственный интеллект: новый партнёр госслужащего». Это первый на рынке курс от банка, разработанный для практического обучения государственных и муниципальных служащих основам применения искусственного интеллекта в повседневной работе.

Программа создана в соответствии с национальными задачами по цифровизации государственного управления и внедрению ИИ-технологий. Разработка курса стала ответом на растущие требования к эффективности госслужбы: увеличение объёма документооборота, необходимость быстрой аналитики и оперативной работы с обращениями граждан. ИИ рассматривается как инструмент, позволяющий решать эти задачи быстрее и точнее, сохраняя высокие стандарты качества и контроля.

Курс включает 10 лекций с практическими заданиями, смоделированными на основе типовых рабочих ситуаций в госорганах. После обучения сотрудники смогут ускоренно готовить проекты документов, аналитические отчёты и служебные записки, качественно работать с нормативными актами, грамотно формулировать ответы гражданам и проводить первичный анализ данных.

Ключевой блок программы посвящён безопасному и регламентированному использованию ИИ. Слушатели научатся применять технологии в строгих рамках, установленных для работы с информацией в государственном секторе, что минимизирует риски и формирует ответственный подход к использованию данных.

Обучение проводится полностью онлайн на лицензированной платформе «Альфа-Курс» и доступно в любое время. Программа построена на практическом опыте Альфа-Банка, который активно внедряет ИИ-решения в собственные бизнес-процессы.