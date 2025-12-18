МегаФон дарит жителям Приангарья три дня безлимитного интернета на Новый год

МегаФон обнуляет стоимость мобильного интернета в канун новогодних праздников. В течение трёх дней абоненты могут активно готовиться или отмечать Новый год и не переживать, что не хватит интернета. Выбирать подарки, смотреть видео, общаться в мессенджерах, покупать билеты, бронировать отели, слушать музыку и т.д. можно абсолютно бесплатно.

Получить пакет безлимитного интернета можно на любые три дня в период с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026-го в мобильном приложении или личном кабинете на сайте МегаФона. Опция доступна абонентам (физическим лицам) даже при нулевом и отрицательном балансе.

С третьей декады декабря потребление мобильного интернет-трафика традиционно возрастает на 3-5% к средним значениям — россияне начинают подготовку к праздникам: заказывают подарки, больше пользуются такси и службами доставки. Ближе к концу декабря начинается обмен поздравлениями с «тяжёлым» медиаконтентом.

В саму новогоднюю ночь объём потребления мобильного интернета обычно чуть снижается за счёт использования домашнего интернета. Однако уже к 3-4 января объём передачи данных мобильного трафика снова нарастает и держится на стабильно высоком уровне до конца праздников.

«Мы постоянно анализируем потребление мобильной связи нашими абонентами и видим, что в праздничные дни трафик резко растёт, и для оптимизации расходов клиенты часто переключаются между мобильным интернетом и Wi‑Fi. Теперь этого делать не нужно. Достаточно подключить опцию бесплатного мобильного интернета на три дня — и можно отмечать праздники без лишних ограничений и забот», — поделился коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Специалисты посчитали, что активнее всего в новогодние каникулы клиенты смотрят онлайн-ТВ — его доля среди потребления всех онлайн-сервисов составляет 41%, на втором месте — соцсети с долей 22%, мессенджеры замыкают топ-3 — у них 18%. Наибольший рост год к году в предыдущую новогоднюю ночь показали сервисы VK Видео, соцсеть VK и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».