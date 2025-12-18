«Цифра банк» вводит новый вклад для клиентов Private banking

«Цифра банк» 17 декабря 2025 года расширяет линейку вкладов для физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING, и вводит «Цифра вклад Прайвет» в рублях.

Новый вклад позволяет разместить денежные средства на срок 91, 180 и 395 дней с возможностью выбора выплаты процентов на счет вклада с ежемесячной капитализацией или на текущий счет. Процентная ставка зависит от срока размещения и составляет от 12,10% до 14,40% годовых в рублях.

Процентные ставки по «Цифра вклад Прайвет»

Срок Процентная ставка Эффективная ставка с учетом

ежемесячной капитализацией процентов 91 день 14,40 14,57 180 дней 13,50 13,87 395 дней 12,10 12,85

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для клиентов PRIVATE BANKING можно ознакомиться на сайте банка по ссылке: https://cifra-bank.ru/private-deposits/