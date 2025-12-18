Новости

Энергоэффективность
Дом в «диком поле». Почему пригороды Иркутска заполонила некачественная застройка?
«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
Все материалы сюжета

«Цифра банк» вводит новый вклад для клиентов Private banking

«Цифра банк» 17 декабря 2025 года расширяет линейку вкладов для физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING, и вводит «Цифра вклад Прайвет» в рублях.

Новый вклад позволяет разместить денежные средства на срок 91, 180 и 395 дней с возможностью выбора выплаты процентов на счет вклада с ежемесячной капитализацией или на текущий счет. Процентная ставка зависит от срока размещения и составляет от 12,10% до 14,40% годовых в рублях.

Процентные ставки по «Цифра вклад Прайвет»

Срок

Процентная ставка

Эффективная ставка с учетом
ежемесячной капитализацией процентов

91 день

14,40

14,57

180 дней

13,50

13,87

395 дней

12,10

12,85
 

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для клиентов PRIVATE BANKING можно ознакомиться на сайте банка по ссылке: https://cifra-bank.ru/private-deposits/

Реклама. Цифра банк. Цифра банк erid:2VfnxvZu1RK

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес