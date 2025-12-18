«Цифра банк» вводит новый вклад для клиентов Private banking

«Цифра банк» 17 декабря 2025 года расширяет линейку вкладов для физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING, и вводит «Цифра вклад Прайвет» в рублях.
Новый вклад позволяет разместить денежные средства на срок 91, 180 и 395 дней с возможностью выбора выплаты процентов на счет вклада с ежемесячной капитализацией или на текущий счет. Процентная ставка зависит от срока размещения и составляет от 12,10% до 14,40% годовых в рублях.
Процентные ставки по «Цифра вклад Прайвет»
|
Срок
|
Процентная ставка
|
Эффективная ставка с учетом
|
91 день
|
14,40
|
14,57
|
180 дней
|
13,50
|
13,87
|
395 дней
|
12,10
|
12,85
С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для клиентов PRIVATE BANKING можно ознакомиться на сайте банка по ссылке: https://cifra-bank.ru/private-deposits/