Европа боится потери активов в ответ на заморозку российских средств

В Евросоюзе серьезно обеспокоены возможными ответными действиями России на продолжающуюся блокировку российских активов. Ряд стран опасаются, что Москва может пойти на конфискацию западных активов внутри своей юрисдикции, особенно сильно волнуется относительно ситуации с крупнейшим европейским депозитарием Euroclear, пишет Financial Times.

Среди наиболее уязвимых перед потенциальными контрмерами называются активы депозитария Euroclear, который удерживает значительную долю заблокированных российских средств в объеме примерно €260 миллиардов. Российские власти ранее предупреждали о решительных мерах в ответ на дальнейшие шаги Европы по замораживанию активов, передаёт РБК.

Тем временем обсуждение будущего финансовой поддержки Украины осложняется внутренними разногласиями в ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил опасения относительно последствий возможной экспроприации замороженных российских активов для экономики своего государства и региона в целом. Его страна активно противодействует принятию плана по выдаче кредита Украине размером в €90 миллиардов за счет средств российских резервов.

Другие члены ЕС также настроены скептически, включая Венгрию, Италию, Словакию, Болгарию, Мальту и Чехию. Эти страны выражают сомнения относительно юридической обоснованности подобной операции и требуют гарантирования компенсации потерь в случае негативного сценария.

Что дальше?

Решение вопроса о дальнейшей судьбе украинских кредитов ожидается обсудить на декабрьском саммите ЕС, где состоится встреча Владимира Зеленского с руководителями союза. Вопрос остается открытым и обещает вызвать жаркие дебаты в условиях глобального экономического кризиса и геополитических рисков.