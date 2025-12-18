В статье Financial Times сообщается, что возможные финансовые проблемы Украины связаны с отсутствием согласованного решения среди стран Евросоюза по выделению "репарационного кредита" из замороженных российских активов. Отмечается, что отсутствие финансирования приведет к серьезным экономическим последствиям для украинской экономики, передаёт газета "Ведомости".

Еврокомиссия, несмотря на поддержку некоторых государств-членов, сталкивается с серьезными препятствиями в плане принятия такого решения. Особенно активные возражения поступают от представителей Бельгии, которые выступают против предлагаемого механизма распределения ответственности.

Комментируя ситуацию, представители Еврокомиссии подчеркнули важность оперативного решения данного вопроса, поскольку объем необходимой финансовой поддержки для Украины составляет порядка 137 млрд евро. Председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что переговоры продолжаются и цель состоит в достижении взаимопонимания среди всех заинтересованных сторон.

Эксперты отмечают, что реализация идеи "репарационного кредита" сопряжена с рядом правовых и финансовых трудностей. Например, доля кредита составит лишь незначительную часть общего объема ВВП Евросоюза, однако его реализация может повлечь серьезные политические и правовые последствия, учитывая значительные объемы замороженных активов.

Таким образом, ситуация продолжает оставаться предметом острых дискуссий и обсуждений в Европарламенте и правительственных структурах отдельных стран ЕС.

Российские власти ранее предупреждали о решительных мерах в ответ на дальнейшие шаги Европы по замораживанию активов.

Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России, предупредил, что незаконное применение замороженных российских резервов негативно повлияет на доверие инвесторов к финансовой системе Евросоюза. По его словам, финансовая система ЕС «рухнет», потому что нелегальные действия отпугивают других инвесторов от хранения активов в Евросоюзе.