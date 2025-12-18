Сбор турналога в Иркутской области превысит 42 млн рублей

В Иркутской области подведены предварительные итоги эффективности внедрения туристического налога и эксперимента по регистрации гостевых домов. Регион активно развивает туризм, участвуя в нацпроекте «Туризм и гостеприимство», сообщают региональные власти.

Заместитель руководителя правительства региона Александр Анчугин сообщил, что сфера туризма динамично развивается, открываются новые места отдыха и организовываются масштабные события, стимулируя приток гостей.

Одной из ключевых инициатив стало внедрение туристического налога, который в настоящее время действует на территории 33 муниципальных округов области. Согласно данным налогового ведомства, за 11 месяцев 2025 года налог внесли около 175 организаций, обеспечив поступления в местный бюджет на сумму 34,2 млн рублей. Ожидается, что итоговая цифра за весь год достигнет отметки в 42-45 млн рублей.

Особое внимание уделяется правильному направлению собранных средств исключительно на развитие туристической инфраструктуры. Для этого предлагается ввести специальный механизм контроля целевого использования средств.

Помимо налогов, правительство инициирует пилотный проект по выводу гостевых домов из тени. Новый порядок устанавливает требования к качеству оказываемых услуг и обеспечит прозрачность отчетности, увеличивая таким образом доходы бюджета.

Подводя итоги, заместитель губернатора подчеркнул, что работа с владельцами туристической недвижимости должна вестись систематично, обеспечивая привлечение инвестиций и дальнейшее развитие региона.