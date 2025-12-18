Кобзев: Иркутская область готовится к масштабной экономической перестройке

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на последней в 2025 году сессии Законодательного Собрания региона подчеркнул важность единства и конструктивного диалога в решении задач области. В рамках сессии были приняты изменения в бюджет 2025 года, направленные на финансирование ключевых социальных и инфраструктурных проектов.

Дополнительные средства выделены на оплату труда работников бюджетной сферы (+2,2 млрд рублей), меры социальной поддержки, включая ежемесячные пособия при рождении и воспитании ребёнка (+0,6 млрд рублей), обеспечение отопительного сезона 2025-2026 годов (+2 млрд рублей), а также на развитие транспортной доступности, особенно в отдалённых территориях (+1 млрд рублей).

«Когда мы вместе, нерешаемых задач для нас нет», — заявил Кобзев, отметив, что благодаря федеральному инфраструктурному кредиту предусмотрено финансирование реконструкции Ершовского водозабора. Кроме того, дорожный фонд региона увеличен на 6,5 млрд рублей за счёт неиспользованных ассигнований 2024 года.

Общий объём расходов бюджета Иркутской области в 2025 году составит 329,3 млрд рублей.

– Сегодня мы наблюдаем негативные тенденции в экономике в целом. Это коснулось и субъектов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности – регионов-доноров, к которым относится Иркутская область. Благодаря одной из принятых законодательных новаций нам удалось уточнить бюджет 2025 года и предусмотреть необходимый объём расходов на зарплату работникам бюджетной сферы, меры социальной поддержки, субсидии ресурсоснабжающим и транспортным организациям. Благодаря совместной работе исполнительной и законодательной ветвей власти все социальные обязательства региона в текущем году будут исполнены в необходимом объёме. Это наша приоритетная задача, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что, с учётом новых вызовов, в Приангарье начинается масштабная работа по глубокой перестройке экономики региона.

– Нам нужны не просто планы, а быстрые, конкретные решения и «точки роста» уже в среднесрочной перспективе. Мы концентрируемся на поиске и реализации проектов, способных дать мультипликативный эффект и существенно увеличить доходную часть областного бюджета. Прежде всего речь идет об ускоренном развитии несырьевого экспорта, сферы туризма, малого производственного бизнеса, цифровых технологий, – отметил он.