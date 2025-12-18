95,5 тыс. рублей в месяц в среднем зарабатывала российская молодёжь в 2025 году

Средняя зарплата молодых специалистов 18–34 лет в России за год увеличилась на 13% и достигла 95,5 тыс. рублей. Причём доходы молодёжи в 2025-м выросли на 1,1 процентных пункта больше, чем в целом по стране. Таковы результаты исследования СберАналитики по итогам 11 месяцев этого года. Исследование ― часть проекта «Итоги года со Сбером 2025».

Зарплата молодёжи зависит от опыта и квалификации. Специалисты 25–34 лет в среднем получают 103,8 тыс. рублей в месяц, что на 8% выше среднероссийского уровня (95,8 тыс.). Медианная зарплата в этой группе на ноябрь 2025 года достигла 79,6 тыс. рублей (+11% к 2024 году). А вот доходы специалистов 18–24 лет меньше: их средняя зарплата — 76,8 тыс., медианная — 61,7 тыс. (+9%).

Максимальные доходы получает молодёжь, работающая на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, что объясняется суровыми климатическими условиями и общим высоким уровнем зарплат в этих регионах. Большие зарплаты также зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, что связано с высокой концентрацией крупного бизнеса в столицах и, как следствие, конкурентной борьбой за квалифицированные молодые кадры.

Вот как выглядит топ-10 регионов по средним зарплатам людей в возрасте 18–34 лет: Чукотский АО — 169,8 тыс. рублей, Магаданская область — 149,2 тыс., Москва — 142,1 тыс., Ямало-Ненецкий АО — 135,5 тыс., Камчатский край — 126,9 тыс., Сахалинская область — 120,3 тыс., ХМАО — 119 тыс., Республика Саха (Якутия) — 113,5 тыс., Санкт-Петербург — 113,3 тыс., Мурманская область — 113 тыс.

По данным СберАналитики, наиболее привлекательны для молодёжи традиционно высокодоходные и высокотехнологичные сектора экономики. Топ-5 отраслей по уровню зарплат: добыча полезных ископаемых — 140,3 тыс. рублей, информация и связь — 137,9 тыс., научная и техническая деятельность — 118 тыс., строительство — 114,1 тыс., транспортировка и хранение — 110,5 тыс. Особенно выделяются добыча металлических руд (149,4 тыс.), сырой нефти и природного газа (142,6 тыс.).