Аккаунт в MAX заменит паспорт при покупке алкоголя и сигарет

Российским гражданам скоро будет достаточно аккаунта в национальном мессенджере MAX для приобретения алкогольных напитков, сигарет, энергетиков и даже некоторых бытовых газовых изделий. Соответствующий закон прошел второе и третье чтения в Государственной думе, и вскоре покупка указанных категорий товаров может осуществляться исключительно посредством верификации возраста через мессенджер, сообщает ТАСС.

Теперь продавец вправе попросить покупателя подтвердить личность, показав профиль в MAX, если тот забыл дома паспорт или иной удостоверяющий документ. Это положение дополняет меры контроля реализации алкогольной и табачной продукции, направленных на соблюдение возрастных ограничений.

Изменения вносятся сразу в несколько федеральных законов. С помощью мессенджера Max можно будет подтверждать возраст при покупке сигарет, вейпов, алкоголя, энергетиков и газосодержащих бытовых товаров, а также при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.



Автор инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский подчеркнул удобство нового механизма: «Эта процедура сделает подтверждение возраста быстрым и комфортным способом, и мы уверены, что такая практика найдет широкое применение».



Закон вступает в силу немедленно после подписания президентом России и официального опубликования.

Ранее сообщалось, что рrоличество активных пользователей российского мессенджера MAX продолжает стремительно расти. Согласно последним данным, количество регистраций превысило отметку в 75 миллионов, а среднесуточная аудитория составила рекордные 45 миллионов человек. Это означает, что почти половина населения России ежедневно пользуется услугами мессенджера. С момента старта проекта пользователи обменялись более чем 6,5 миллиардами сообщений и провели около 2 миллиардов телефонных разговоров через сервис. Эти показатели демонстрируют высокую популярность мессенджера среди россиян и подчеркивают востребованность отечественного решения для коммуникаций.