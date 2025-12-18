Главврач Кремлёвской поликлиники уверена: дожить до 120 лет легко!

По мнению главы Кремлёвской поликлиники Елены Ржевской, жить больше века реально уже сегодня. Своими наблюдениями она поделилась в эксклюзивном интервью ТАСС.

Елена Ржевская убеждена, что достичь столь почтенного возраста вполне возможно благодаря соблюдению простых рекомендаций: здоровое питание, контроль состояния здоровья, своевременная диспансеризация и знание наследственности.

Среди факторов, влияющих на увеличение продолжительности жизни, доктор выделила раннюю диагностику заболеваний, особенно рака. Ранняя постановка диагноза позволяет эффективно оказывать медицинскую помощь и проводить необходимую реабилитацию, существенно продлевая годы активной жизни пациента.

«Главное — регулярно обследоваться, не ждать появления симптомов болезни, вовремя выявить слабые места организма и предупредить развитие опасных состояний», — отметила Ржевская.

Кроме того, врач напомнила о важности знания собственной генетики: «Нужно помнить о болезнях, характерных для вашей семьи, и периодически проверять именно те органы и системы, которые наиболее уязвимы».

Кстати, мир активно движется в сторону ещё большего долголетия. Недавний диалог двух политических лидеров о том, можно ли дожить до 150 лет, подстегнул широкое обсуждение тем активного долголетия и превентивной заботы о здоровье. Так, китайские учёные уже работают над созданием препаратов, способствующих увеличению продолжительности жизни до 150 лет. Эти разработки основаны на веществах, содержащихся в экстрактах виноградных косточек.