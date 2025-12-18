Российские студенты перейдут на цифровые билеты и зачетки в мессенджере MAХ

Государственная дума приняла решение перевести студентов российских вузов на использование электронных студенческих билетов и зачетных книжек в государственном мессенджере MAХ. Теперь каждый студент сможет оформлять необходимые документы исключительно в электронном виде, хотя возможность сохранить традиционные бумажные носители останется доступной по индивидуальному запросу, передаёт РБК.

Для популяризации цифрового формата студентам предложат ряд льгот и преимуществ, включая скидки на приобретение проездных билетов, музейных абонементов и культурных мероприятий. Данные преимущества станут доступны автоматически при совершении покупок онлайн после прохождения идентификации через портал государственных услуг.

Новый порядок оформления документов вводится поэтапно. Для части обучающихся переход начался с 25 апреля 2024 года и завершится к концу 2025 года. Студенты, занимающиеся подготовкой в сфере обороны и национальной безопасности, останутся вне нововведений.

Ранее стало известно, что аккаунт в MAX заменит паспорт при покупке алкоголя и сигарет, энергетиков и даже некоторых бытовых газовых изделий. Соответствующий закон прошел второе и третье чтения в Государственной думе, и вскоре покупка указанных категорий товаров может осуществляться исключительно посредством верификации возраста через мессенджер.