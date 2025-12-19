Россия готова судиться с Европой за возврат своих активов

Центральный банк России сообщил о своем намерении обратиться в арбитражный суд для взыскания убытков с европейских финансовых учреждений, связанных с незаконным удержанием российских активов. Этот шаг стал реакцией на продолжающуюся политику Евросоюза по замораживанию счетов российских властей и юридических лиц, передаёт РБК.

«Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды», — заявил регулятор.

Первый судебный иск был направлен российским регулятором против бельгийского депозитария Euroclear, обвинив его в хищении российских активов, находящихся под управлением. Регулятор подчеркивает, что подобные действия нарушают международные правовые нормы и принцип суверенного иммунитета активов.

Общая сумма арестованных российских средств оценивается в размере около €210 млрд, значительная часть которых сосредоточена в финансовом учреждении Euroclear. Банк России указал, что дальнейшее удержание и использование российских активов нарушает права собственности и влечет серьезные экономические последствия для страны.

Сообщение Банка России прозвучало на фоне решений Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов, отменяющих необходимость регулярного голосования по этому вопросу каждые шесть месяцев. В результате общий объем заблокированных средств увеличился, усилив давление на российскую экономику.

Таким образом, позиция российского финансового регулятора свидетельствует о решимости добиваться восстановления справедливости и компенсации ущерба, нанесённого вследствие незаконных действий зарубежных контрагентов.

Российские власти ранее предупреждали о решительных мерах в ответ на дальнейшие шаги Европы по замораживанию активов.

Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России, предупредил, что незаконное применение замороженных российских резервов негативно повлияет на доверие инвесторов к финансовой системе Евросоюза. По его словам, финансовая система ЕС «рухнет», потому что нелегальные действия отпугивают других инвесторов от хранения активов в Евросоюзе.