Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Настрой бизнеса: да, тяжело, но справимся, все получится»
«Мы стали генподрядчиками строительства нового склада OZON в Иркутске»
«Спрос на кейтеринг растет у частных лиц, а компании сокращают расходы»
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 декабря: 11 172,3301 руб/1 г золота и 169,6800/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 172,3301 руб.
  • 1 грамм серебра - 169,6800 руб.
  • 1 грамм платины - 4 904,1899 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 227,4800 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6895 р. (0,02%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,9200 р. (4,25%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 185,2598 р. (3,93%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 136,5401 р. (3,34%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
