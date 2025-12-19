Россия готовит контрмеры против ЕБРР, APG и Норвежского фонда — Bloomberg

Российские власти рассматривают возможность введения контрмер в отношении активов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Норвежского суверенного фонда и голландской пенсионной компании APG, находящихся в России, сообщает Bloomberg, передаёт РБК.

В настоящее время в России находится около €603 млн активов ЕБРР, который с 2014 года не осуществляет новых инвестиций в страну. Представители указанных организаций отказались комментировать ситуацию.

Центробанк России не уточнил, какие именно учреждения могут попасть под меры, отметив лишь, что речь идёт об организациях, которые «незаконно удерживают и блокируют возможность Банка России распоряжаться своими активами».

18 декабря ЦБ заявил о намерении взыскивать убытки с европейских банков через российские арбитражные суды из-за попыток ЕС изъять российские активы. Точные суммы российских активов в европейских банках не раскрываются.

Совет ЕС 12 декабря утвердил бессрочную заморозку российских активов, что ранее пересматривалось каждые полгода. В тот же день Банк России назвал любые попытки использования российских активов незаконными и пригрозил судом бельгийскому депозитарию Euroclear.

Арбитражный суд Москвы уже 15 декабря получил иск на сумму около 18 трлн рублей ($229 млрд). Заседание назначено на 16 января.

Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины: «репарационный кредит» за счёт российских активов и финансирование из бюджета ЕС с резервным фондом. Максимальная сумма кредита — €210 млрд, что соответствует объёму замороженных российских резервов в ЕС.

На саммите ЕС 18–19 декабря будет решаться дальнейшая судьба замороженных российских резервов. Семь стран — Чехия, Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария и Мальта — выступают против изъятия активов России, сообщает Euractiv.