Главную новогоднюю елку Иркутска покосило из-за ветра

Основное новогоднее украшение в центре Иркутска, установленное в сквере имени Кирова, пострадало от сильного ветра. Видео опубликовало издание «Вести-Иркутск».

Инцидент произошел накануне торжественного открытия главной городской елки, которое было запланировано на вечер 20 декабря. В городе в это время наблюдается сложная погодная обстановка с метелью и порывами ветра.

На кадрах видно, что конструкция накренилась, однако степень повреждений и возможность ее оперативного восстановления пока не уточняются.

«Специалисты уверяют – уже завтра зеленую красавицу вернут в исходное положение», – говорится в сообщении «Вести-Иркутск».