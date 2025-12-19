Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что главной задачей армии является установление полного контроля над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. В приграничных районах Украины планируется создание «полосы безопасности». По его словам, объединённая группировка войск успешно наступает во всех направлениях, передаёт РБК.

В 2025 году российские вооружённые силы взяли под контроль более 300 населённых пунктов, включая крупные города Дзержинск и Красноармейск, а общая освобождённая территория с начала специальной военной операции составляет около 94 тысяч квадратных километров.

Герасимов отметил, что ситуация для украинских войск критична: они вынуждены перебрасывать резервы, но это не останавливает наступление российских войск. В районе красноармейско-димитровской агломерации подразделения ВСУ оказались окружены. С мая 2025 года украинская армия потеряла свыше 225 тысяч солдат, 242 танка, более 2,2 тысячи бронемашин и тысячи артиллерийских орудий.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Донбасс исторически является частью России и будет возвращён любой ценой — военным или иным путём. Вопрос контроля над Донбассом обсуждается в рамках мирной сделки, инициированной США, основные разногласия сохраняются в территориальном вопросе. Киев пока не готов к выводу войск, и стороны ищут компромисс.