Правительство готовит план действий против «теневой экономики»

Российские власти приступили к реализации комплексного плана по сокращению объема теневой экономики. Под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко проведено первое заседание рабочей группы, в ходе которого были определены шесть ключевых направлений действий, сообщает газета "Ведомости".

Концепция плана по обелению экономики включает следующие основные направления:



- Обеление сферы торговли: Ужесточение наказаний за незарегистрированную коммерческую деятельность и отказ от использования онлайн-касс.

- Импорт товаров из ЕАЭС: Создание системы СПОТ, обеспечивающей подтверждение налогового резидентства при пересечении границ товаров из стран Евразийского Экономического Союза и автоматическое взимание НДС.

- Регулирование рынка труда: Закрепление признаков трудовых отношений на законодательном уровне, ограничение практики заключения договоров с самозанятыми вместо оформления сотрудников и установление административной ответственности для работодателей.

- Контроль оборота наличных и цифровых валют: Ограничение вывоза наличных средств и золота, разработка правового регулирования оборота криптовалюты, включая санкции за незаконный майнинг.

- Борьба с нелегальным кредитованием: Введение уголовной ответственности за предоставление финансовых займов вне установленных законом рамок.

- Строгий контроль табачного рынка: Лицензирование оптовых и розничных продаж табачных изделий и продукции, содержащей никотин.

Законопроекты, содержащие конкретные инициативы, должны быть представлены в правительство до конца января следующего года, а окончательно приняты Государственной думой до начала весны 2026-го. Целью указанных мер является выравнивание условий ведения бизнеса и устранение преимуществ недобросовестных игроков, использующих серые схемы для уклонения от налогов.

По словам представителя Минфина, принятие данных решений должно способствовать повышению налоговой дисциплины и увеличению поступлений в бюджет страны, создавая благоприятные условия для роста деловой активности и повышения инвестиционной привлекательности.

Напомним, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 8 декабря президент России Владимир Путин назвал одним из главных приоритетов правительства на 2026 год «обеление» экономики. Он указал на необходимость прекратить незаконный оборот товаров как на оптовых, так и на розничных площадках, а также ограничить теневые операции в виртуальном пространстве. Президент уточнил, что массовые проверки не требуются, но ситуация требует решительных мер по восстановлению порядка.

Особое внимание Путин обратил на сокращение объемов скрытого трудоустройства и контроль за обращением наличных средств. Важнейшим условием осуществления планов стало утверждение, что предлагаемые меры должны быть сбалансированными и не препятствовать развитию экономики. Предприниматели и добросовестные компании должны получить реальные возможности для развития и ощутимую выгоду от легализации рынка.

Осуществление намеченной программы, согласно ожиданиям, приведет к снижению доли теневой экономики в валовом внутреннем продукте на 1,5 процентных пункта за трехлетний период. Сейчас объем теневого сектора оценивается Министерством финансов в пределах 10–12% ВВП. Благодаря этому дополнительная прибыль в госбюджет может составить приблизительно 1 трлн рублей ежегодно, начиная с 2027 года.