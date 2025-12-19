Трамп призвал Украину поторопиться с прекращением конфликта: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: президент Соединенных Штатов заявил, что процесс урегулирования российско-украинского конфликта «к чему-то приближается», правительство Якутии изучает возможность организации центров по добыче криптовалют на газовых мощностях, главную новогоднюю елку Иркутска покосило из-за ветра. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Трамп призвал Украину «действовать быстро»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования российско-украинского конфликта «к чему-то приближается». Он призвал украинскую сторону проявлять больше оперативности в своих действиях. Об этом пишет РБК.

«Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро из-за России. Они занимают слишком твердую позицию, Россия передумает», – сказал Дональд Трамп.

Биткоины на газе

Правительство Якутии изучает возможность организации центров по добыче криптовалют на территории Улугурского и Эргеджейского газовых месторождений. Об этом сообщили источники «Ведомостей», знакомые с планами региональных властей.

По словам собеседников, изначально основной схемой монетизации газа с этих месторождений рассматривалось подключение к магистральному газопроводу «Сила Сибири». Сейчас же газ планируется направить на энергоснабжение объектов компании «Алроса», а параллельно оценивается возможность создания инфраструктуры для майнинга.

Обеление экономики

Вице-премьер Дмитрий Григоренко провел установочное совещание по запуску системной работы по сокращению теневого сектора экономики. Сроки исполнения мероприятий были скорректированы, и их реализацию планируется завершить к началу 2026 года, пишет газета «Ведомости».

Работа будет вестись по двум основным направлениям: подготовка необходимых нормативно-правовых актов и техническая доработка государственных информационных систем.

Реализация всего пакета мер, по оценкам, приведет к дополнительным поступлениям в бюджеты всех уровней в размере около одного триллиона рублей ежегодно начиная с 2027 года.

Режим повышенной готовности в Иркутске

В администрации Иркутска под руководством мэра Руслана Болотова состоялось экстренное заседание оперативного штаба в связи с резким ухудшением погодных условий. За сутки в городе выпало большое количество снега, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Основные усилия дорожных и коммунальных служб сосредоточены на обработке улиц противогололедными материалами, расчистке снега с проезжей части и тротуаров. Особое внимание уделяется мостам, подъездам к социальным объектам и остановкам общественного транспорта. В городе уже зафиксированы повреждения некоторых опор освещения и светофоров.

100 мероприятий в Новый год

На территории Правобережного округа Иркутска запланировано проведение более сотни праздничных мероприятий в честь Нового года. Организаторами выступают учреждения образования, культуры и спорта совместно с местными депутатами и инициативными жителями.

В праздничную программу входят уличные игровые программы на общественных и дворовых площадках, запланированные по множеству адресов, включая площадь Ракетчиков и сквер «Куб». Также предусмотрены специальные мероприятия для детей из социально незащищенных семей и адресные поздравления ветеранов.

Главную новогоднюю елку Иркутска покосило из-за ветра

Основное новогоднее украшение в центре Иркутска, установленное в сквере имени Кирова, пострадало от сильного ветра. Видео опубликовало издание «Вести-Иркутск».

Инцидент произошел накануне торжественного открытия главной городской елки, которое было запланировано на вечер 20 декабря. В городе в это время наблюдается сложная погодная обстановка с метелью и порывами ветра. Специалисты уверяют, уже завтра зеленую красавицу вернут в исходное положение.