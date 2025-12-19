Обеление майнинга — ключ к выводу экономики из тени?

Обеление майнинга может сыграть ключевую роль в плане сокращения теневого сектора экономики, утверждает Анастасия Карлова, директор группы финансового структурирования и налоговых решений KEPT, передает газета «Ведомости».

Карлова подчеркивает, что процесс вывода отрасли из тени обусловлен не только мерами усиления контроля, но и расширением возможностей для легитимного использования криптовалют. Сегодня в России запрещена оплата товаров и услуг с помощью криптовалют, а прочие способы их применения сильно ограничены.

Значительная часть прибыли от добычи криптовалют утекает за рубеж, поскольку там этот рынок получил юридическое признание значительно раньше, чем в нашей стране. Как отмечал замглавы администрации президента Максим Орешкин, добыча криптовалют представляет собой значительный источник дохода. «У нас появилась новая статья экспорта, которую мы не очень хорошо оцениваем. Это майнинг криптовалют. Это уже значительные суммы, которые уже говорят о скрытом экспорте. Можно же криптовалютой оплатить сейчас импорт. Майнинг криптовалют это то предложение, которое сейчас тоже влияет на валютный рынок, поэтому у ЦБ я пока не увидел таких оценок, я знаю, что в этом направлении работа ведется, но это то, что нам тоже надо учитывать в платежном балансе», – сказал Орешкин.

По замыслу Банка России, сделки с криптовалютами смогут проводить только «особо квалифицированные» инвесторы или в рамках экспериментального правового режима, напоминает Карлова. По ее словам, позитивны намерения ввести официальное регулирование криптообменников, чтобы вывести эту деятельность из серой зоны и дать легальную возможность обмена криптовалюты на фиат тем же майнерам.

«В России владельцы криптовалют имеют право на судебную защиту, если задекларировали ее в ФНС, это используется как стимул для обеления майнинга, но очевидно, что регулятор также должен предусмотреть и карательные меры в случае нарушения законодательства», – полагает Карлова.

Согласно данным издания «Известия», объемы вложений россиян в криптовалютные активы на конец 2024 года составили около 2 трлн рублей. Эксперты полагают, что юридические лица могли вложить даже большую сумму, учитывая потребности в международных платежах. Общий ежедневный объем торговых операций россиянами на мировых биржах криптовалют достигает более $3 миллиардов долларов США.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на оценки МТС EnergyTool сообщала, что число действующих майнинговых ферм в России достигло отметки в 136,6 тысяч единиц к январю 2025 года, увеличившись за предыдущий год на 7%. Общая установленная мощность всех функционирующих майнинговых установок составила более 11 гигаватт. Наиболее популярной среди майнеров была Иркутская область благодаря мощным ГЭС и дешевой электроэнергии. При этом эксперты оценивают, что лишь четверть мощностей майнеров используется легально, а новые ограничения и новое регулирование могут затормозить развитие этого бизнеса.